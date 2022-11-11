Судебные приставы и ГИБДД задержали авто, находящееся в федеральном розыске

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На задержанном автомобиле Hyundai Solaris (Хендай Солярис) числилось более 14 тыс. штрафов за нарушение ПДД. Транспортное средство отправили на спецстоянку: на авто будет обращено взыскание в счет погашения задолженности по штрафам.Всего за юридическим лицом – владельцем задержанной иномарки числится 33 тыс. 664 штрафа по разным видам исполнительных производств на общую сумму более 89 млн. 264 тыс. рублей.Также в рамках совместной работы по взысканию задолженностей по различным видам делопроизводств (штрафы ГИБДД, неуплата алиментов, задолженность по кредитам и т.д.) в Саратове и области на регулярной основе проводятся совместные рейды ГКУ СО «Региональный информационно-навигационный центр», ГИБДД, Федеральной службы судебных приставов.В скором времени за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе впервые появятся мобильные камеры фотовидеофиксации, которые смогут фиксировать в движении нарушения ПДД автомобилистами.Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства области по данным Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области