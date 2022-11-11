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Более 200 специалистов центров соцобслуживания области приняли участие в работе Всероссийского форума «Россия – территория заботы»

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Саратовские специалисты по социальной работе комплексных центров социального обслуживания населения региона приняли участие в работе V Всероссийского форума «Россия – территория заботы».

В онлайн режиме участниками мероприятия стали более 200 специалистов, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста.

Форум был посвящен вопросам улучшения качества жизни пожилых людей, созданию условий для их активного долголетия. В мероприятии участвовали ведущие специалисты в области медицины, семейной психологии, социальной работы и занятости, общественные деятели, заинтересованные в повышении качества жизни пожилых людей.

Основными темами форума стали: медицинская и социальная помощь в системе долговременного ухода, ментальное и социальное здоровье в позднем возрасте, стереотипы по отношению к пожилым людям.

На панельной дискуссии «Общество, в котором не страшно стареть» говорили о формировании в стране среды для активного долголетия, повышении социальной активности граждан старшего возраста, содействии в оказании им доступной и качественной социальной помощи.

«Участники форума подчеркнули важность выстраивания единой системы работы всех ведомств и государственных структур, а также взаимодействия государства и общества в интересах охраны здоровья и повышения качества жизни граждан старшего поколения», - отметили в министерстве труда и социальной защиты области.