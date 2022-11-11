11 ноября 2022 ПЯТНИЦА
Новости
16:16 | 11 ноября
Продовольственная инфляция в Саратовской области - одна из самых низких в ПФО
15:26 | 11 ноября
Ярмарки выходного дня пройдут во всех районах области
14:31 | 11 ноября
В Саратовской области 11 инвесторов получат субсидию
14:07 | 11 ноября
Родители учащихся школы имени Ю.А. Гагарина требуют навести порядок с кадрами
13:34 | 11 ноября
В Саратовской области построен газопровод для догазификации поселка Степное
12:37 | 11 ноября
"Три сестры" Константина Богомолова: пронзительная монотонность бытия
11:44 | 11 ноября
Внутренние инструкторы саратовских предприятий повысят качество и увеличат выработку продукции
10:50 | 11 ноября
В Марксовском отделе ЗАГС зарегистрировали тройню
09:56 | 11 ноября
В Петровском районе отремонтированы детские сады и школы по региональной программе
09:00 | 11 ноября
Мастера из 30 районов Саратовской области соревнуются за звание «Ремесленник года»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С начала года Отделение ПФР по Саратовской области подтвердило статус предпенсионера более двум тысячам жителей Саратовской области

Новости


Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области напоминает, что предпенсионный возраст наступает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

Так, в 2022 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины, достигшие возраста 54 года (1966-1968 г.р.), и мужчины, достигшие возраста 59 лет (1961-1963 г.р.). Это касается жителей области, которые выйдут на пенсию на общих основаниях. Для тех, кто претендует на досрочное назначение страховой пенсии по старости, применяются дополнительные критерии и предпенсионный возраст для них наступит также за пять лет до наступления их пенсионного возраста.

Предпенсионеры при определенных условиях имеют право на ряд льгот, таких как повышенный размер пособия по безработице, льготы по диспансеризации и др. В связи с этим появляется необходимость подтверждения этого статуса.

Электронные сервисы позволяют предпенсионерам уточнить свой статус, не выходя из дома, заказав справку на Портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/600304/1/form?_=1665489738281. Сведения об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста формируются автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета. Сервис формирует электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, в котором указывается, относится или не относится гражданин к категории предпенсионеров.

С начала 2022 года статус предпенсионера был подтвержден 2151 жителю Саратовской области.