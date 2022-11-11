С начала года Отделение ПФР по Саратовской области подтвердило статус предпенсионера более двум тысячам жителей Саратовской области

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Так, в 2022 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины, достигшие возраста 54 года (1966-1968 г.р.), и мужчины, достигшие возраста 59 лет (1961-1963 г.р.). Это касается жителей области, которые выйдут на пенсию на общих основаниях. Для тех, кто претендует на досрочное назначение страховой пенсии по старости, применяются дополнительные критерии и предпенсионный возраст для них наступит также за пять лет до наступления их пенсионного возраста.Предпенсионеры при определенных условиях имеют право на ряд льгот, таких как повышенный размер пособия по безработице, льготы по диспансеризации и др. В связи с этим появляется необходимость подтверждения этого статуса.Электронные сервисы позволяют предпенсионерам уточнить свой статус, не выходя из дома, заказав справку на Портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/600304/1/form?_=1665489738281. Сведения об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста формируются автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета. Сервис формирует электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, в котором указывается, относится или не относится гражданин к категории предпенсионеров.С начала 2022 года статус предпенсионера был подтвержден 2151 жителю Саратовской области.