Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район новую партию гуманитарной помощи.

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В составе груза – 18 тонн стройматериалов. В основном, это компоненты для восстановления кровли домов, пострадавших от обстрелов.Напомним, в июле глава региона Роман Бусаргин подписал соглашение о шефстве над Сватовским районом Луганской народной республики. Наша область помогала Сватово стройматериалами и оборудованием, оказывала поддержку в подготовке соцобъектов к учебному году.