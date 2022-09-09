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Общественные наблюдатели готовятся к выборам

Новости
Общественные наблюдатели готовятся к выборам

Общественные наблюдатели рассказали о готовности к выборам губернатора и депутатов Саратовской области, которые состоятся в течение трех дней, с 9 по 11 сентября.

Телеграм-канал «Корпус 64» запустил новую рубрику «Наблюдение в лицах». Надежда Чепцова из Федоровского района сообщила о своем видении миссии наблюдателя на выборах.

«Самая главная наша задача - обеспечение честности, открытости и прозрачности голосования. Для меня важно, чтобы выборы проходили открыто и честно. Быть наблюдателем на выборах - большая ответственность. Я приняла решение стать общественным наблюдателем ещё в 2020 году, когда проходило голосование по Конституции Российской Федерации», - пояснила Чепцова.

«Наблюдатель контролирует и фиксирует происходящее на избирательном участке. Отмечу, что участок, где я была наблюдателем, был практически идеальным, все процедуры четко соблюдались при достаточно высокой явке. Избиратели неоднократно отмечали данные факты. С задачей обеспечения честности, открытости и прозрачности голосования корпус общественных наблюдателей успешно справляется», - подчеркнула Юлия Шаронова из Петровска.

«Как человек с активной гражданской позицией, считаю, что выборы - это общее дело. Поэтому вхожу в корпус общественных наблюдателей. На нас возлагается большая ответственность, и мой опыт наблюдателя пригодится. Буду активно контролировать ход голосования и, таким образом, обеспечивать дополнительную прозрачность процесса голосования. Уверена, как и раньше, выборы пройдут открыто и легитимно, а наблюдатели этому обязательно помогут», - рассказала Полина Куанчалиева из Краснокутского района.