Открыта регистрация на Всероссийские соревнования «Человек идущий»

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Идейным вдохновителем чемпионата является президент Лиги здоровья нации, знаменитый кардиохирург, академик Лео Бокерия.Уже четвертый год подряд Лига здоровья нации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации приглашает любителей ходьбы объединиться в команды и принять участие в соревнованиях. За три предыдущих года к проекту «Человек идущий» присоединилось более 173,5 тысяч человек со всех регионов России.«Этот социальный проект, посвященный ходьбе и оздоровительным прогулкам, доказал свою актуальность и завоевал большую популярность в нашей стране. Сегодня он объединяет огромное количество людей самых разных возрастов и профессий вокруг ценностей спорта и здорового образа жизни. Соревнования по фоновой ходьбе дают прекрасную возможность каждому из участников проверить свои физические способности, продемонстрировать стойкость и умение точно рассчитывать свои силы. Министерство спорта Российской Федерации продолжит поддерживать инициативы и новые форматы спортивных и физкультурных мероприятий, которые позволяют расширить аудиторию, повысить вовлеченность населения в занятия спортом и способствуют популяризации физической культуры в стране», - отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.Цель соревнований «Человек идущий» – мотивировать граждан к повышению ежедневной физической двигательной активности, развить естественные методы оздоровления, создать условия для ведения здорового образа жизни гражданам.В 2022 году Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» пройдут с сентября по ноябрь в следующих категориях: «корпоративные команды», «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений», «команды муниципалитетов», «семейные команды», «команды неформальных объединений граждан». Также есть возможность проявить себя в рамках индивидуальных соревнований.