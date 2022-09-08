Открыта регистрация на Всероссийские соревнования «Человек идущий»
В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» пройдет новый сезон больших Всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий».
Идейным вдохновителем чемпионата является президент Лиги здоровья нации, знаменитый кардиохирург, академик Лео Бокерия.
Уже четвертый год подряд Лига здоровья нации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации приглашает любителей ходьбы объединиться в команды и принять участие в соревнованиях. За три предыдущих года к проекту «Человек идущий» присоединилось более 173,5 тысяч человек со всех регионов России.
«Этот социальный проект, посвященный ходьбе и оздоровительным прогулкам, доказал свою актуальность и завоевал большую популярность в нашей стране. Сегодня он объединяет огромное количество людей самых разных возрастов и профессий вокруг ценностей спорта и здорового образа жизни. Соревнования по фоновой ходьбе дают прекрасную возможность каждому из участников проверить свои физические способности, продемонстрировать стойкость и умение точно рассчитывать свои силы. Министерство спорта Российской Федерации продолжит поддерживать инициативы и новые форматы спортивных и физкультурных мероприятий, которые позволяют расширить аудиторию, повысить вовлеченность населения в занятия спортом и способствуют популяризации физической культуры в стране», - отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Цель соревнований «Человек идущий» – мотивировать граждан к повышению ежедневной физической двигательной активности, развить естественные методы оздоровления, создать условия для ведения здорового образа жизни гражданам.
В 2022 году Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» пройдут с сентября по ноябрь в следующих категориях: «корпоративные команды», «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений», «команды муниципалитетов», «семейные команды», «команды неформальных объединений граждан». Также есть возможность проявить себя в рамках индивидуальных соревнований.