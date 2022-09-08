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Завершился ремонт 15,5 км дороги «Балаково - Духовницкое»

Новости
Завершился ремонт 15,5 км дороги «Балаково - Духовницкое»

Специалисты областного министерства транспорта встретились с жителями села Хлебновка. Этот населенный пункт находится в 45 км от города Балаково – практически на границе Балаковского и Духовницкого районов.

«Я сама водитель и раньше мы добирались до города за час. Сейчас время в пути сократилось больше, чем в два раза. Это очень хорошо, поскольку у нас в селе проживает много пенсионеров и важно, чтобы скорая помощь могла приехать к ним на вызов оперативно», - рассказала Александра Спиридонова.

У самой Александры Спиридоновой ребенок с серьезным заболеванием, поэтому для её семьи также важно, чтобы дорога была в нормативном состоянии.

15,5 км трассы дорожники отремонтировали по новой технологии холодной регенерации по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Работы ещё на 11 км – до моста через Малый Иргиз – стали возможными благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Региону в этом году было дополнительно выделено 8 млрд рублей. На участке дороги выполнено устройство АГБ-слоя, выравнивающего слоя покрытия. Сейчас ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия.

По поручению врио губернатора Романа Бусаргина все основные дорожные работы в области должны быть закончены в сентябре.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано свыше 300 км трасс. Ещё 400 км благодаря субсидиям, иным трансфертам и допфинансированию.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства области