В Саратове состоится открытие Центра амбулаторной онкологической помощи

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Подразделение предназначено для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Организация работы нового структурного подразделения позволит обеспечить проведение комплекса диагностических и лечебных мероприятий, в том числе проведение некоторых видов химиотерапии ближе к месту проживания пациента, то есть улучшить доступность оказания медицинской помощи онкологическим больным.Адрес: ул. Хользунова, д.19. Вход со стороны шлагбаума.