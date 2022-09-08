В Саратове состоится открытие Центра амбулаторной онкологической помощи
Завтра, 9 сентября в 9.00 на территории ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева» состоится открытие Центра амбулаторной онкологической помощи, который будет функционировать в структуре поликлиники больницы.
Подразделение предназначено для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Организация работы нового структурного подразделения позволит обеспечить проведение комплекса диагностических и лечебных мероприятий, в том числе проведение некоторых видов химиотерапии ближе к месту проживания пациента, то есть улучшить доступность оказания медицинской помощи онкологическим больным.
Адрес: ул. Хользунова, д.19. Вход со стороны шлагбаума.