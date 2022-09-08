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В сентябре откроется прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Новости


Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что с 12 сентября по 11 октября 2022 года будет осуществляться прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи.

Конкурс организуется с целью выявления и распространения лучших практик трудоустройства молодежи, а также создания площадки для обмена существующим опытом по молодежной занятости.

К участию приглашаются федеральные и региональные органы власти и местного самоуправления, образовательные организации, государственные корпорации, коммерческие и некоммерческие организации, а также другие организации и лица, заинтересованные в трудоустройстве молодежи, имеющие опыт реализованных практик трудоустройства молодежи на территории Российской Федерации в различных сферах экономики.

Оценка практик будет осуществляться по ряду критериев, среди которых – уникальность и новизна, соответствие практики интересам целевой аудитории, опыт реализации практики, практические результаты, возможность тиражирования, соответствие практики реальным потребностям экономики, наличие собственной образовательной программы либо разработанной методики работы.
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