По проекту «Доброшкола» в регионе оснащаются новейшим оборудованием школы-интернаты

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«Проект «Доброшкола» - это оснащение материально-техническим обеспечением учреждения, которые реализуют адаптированные образовательные программы. В этом году из федерального бюджета выделено 17 миллионов рублей, благодаря чему школа-интернат №5 г. Саратова и школа-интернат г. Маркса успешно осуществили данный Проект. С 1 сентября ребята приступили к обучению в обновленных мастерских. Дети, которые у нас обучаются, должны выходить из учреждения, имея предпрофессиональные навыки», - поделилась Галина Калягина, заместитель министра образования области.В школах-интернатах появились новые учебные мастерские для реализации предметной области «Технология» по направлениям «Младший обслуживающий персонал», «Комплексное обслуживание и ремонт зданий», «Переплетно-картонажное дело и основы полиграфии», «Швейное дело», «Социально-бытовая ориентировка», «Растениеводство», кабинеты дополнительного образования «Фото-видео студия», «Студия анимации», «Декоративно-прикладное творчество», «Юный модельер», «Мастер-отделочник».Реализация федерального проекта позволила создать инновационное практико-ориентированное образовательное пространство, способствующее формированию у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья креативного, продуктивного мышления и практических навыков работы на высокотехнологичном оборудовании.