Более 20 тысяч транспортных карт выдано жителям Саратова и Энгельса

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Напоминаем, в Саратовской области бумажные единые социальные проездные билеты будут заменены транспортной картой с ноября этого года.«В октябре проезд будет осуществляться по бумажным единым социальным проездным билетам. Их реализация уже началась в пунктах продажи проездных, адреса которых размещены на нашем сайте», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты региона.В настоящее время выдача транспортных карт идет в павильонах ООО «ПлатежЦентр» в Саратове и Энгельсе. С информацией об адресах и режиме работы пунктов выдачи транспортных карт можно ознакомиться на сайте www.saratovTK.ru.Кроме того, для удобства жителей региона в Саратове открыты дополнительные пункты выдачи в министерстве труда и социальной защиты и подведомственных учреждениях по следующим адресам:пл. Ленина, д. 3 (комитет социальной поддержки населения),ул. Слонова, 13 (министерство труда и социальной защиты, 1 этаж).Работа по открытию дополнительных пунктов в Саратове и Энгельсе продолжается.Обращаем внимание, что во всех пунктах выдача карт ведется независимо от места проживания человека.«Через систему «Инцидент-менеджмент» и Платформу обратной связи поступают вопросы от жителей по использованию транспортной карты. Транспортной картой можно воспользоваться, пока действует льгота. Например, у человека установлена инвалидность на год, он имеет право на льготный проезд – в течение этого периода он может воспользоваться своим правом. В этом случае поездки можно будет приобрести онлайн, а также в пунктах продажи льготных проездных билетов (сейчас формируется их список). Другой пример - дети из многодетной семьи, обучающиеся в школах, у них есть право на бесплатный проезд. В этом случае транспортная карта им выдается также на период действия удостоверения многодетной семьи, после его продления льгота обновляется автоматически, ежемесячно обращаться в учреждения соцподдержки не нужно», – разъяснили в министерстве.Кроме того, в настоящее время завершаются работы по созданию автоматизированных рабочих мест в районных учреждениях социальной поддержки населения, по обеспечению доступа, а также обучению специалистов работе в специализированной программе. После этого будет организована выдача и регистрация транспортных карт в учреждениях социальной поддержки населения.