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Выбрать способ получения набора социальных услуг на 2023 год федеральные льготники могут до 1 октября 2022 года

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Более 161 тыс. жителей Саратовской области, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) как федеральные льготники*, имеют возможность выбрать способ получения набора социальных услуг на 2023 год: в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Для этого необходимо до 1 октября текущего года подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ.

Напоминаем, что набор социальных услуг включает в себя следующие услуги:
- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов,
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний,
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично: одной либо двух социальных услуг в натуральной форме в пользу денежного эквивалента или наоборот.

Если гражданин решил сменить способ получения набора соцуслуг, то удобнее всего подать заявление с помощью личного кабинета на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru или на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Для этого в разделе «Социальные выплаты» необходимо найти вкладку «О предоставлении НСУ» или «Об отказе от НСУ» и заполнить соответствующее заявление, выбрав нужные услуги. Заявление также можно подать лично в клиентской службе ПФР или в офисе МФЦ.

Внимание: заявления, принятые до 1 октября текущего года, будут действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.

В случае отсутствия каких-либо изменений в способе получения набора соцуслуг, подавать новое заявление не требуется.