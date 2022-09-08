Выбрать способ получения набора социальных услуг на 2023 год федеральные льготники могут до 1 октября 2022 года

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Для этого необходимо до 1 октября текущего года подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ.Напоминаем, что набор социальных услуг включает в себя следующие услуги:- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов,- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний,- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично: одной либо двух социальных услуг в натуральной форме в пользу денежного эквивалента или наоборот.Если гражданин решил сменить способ получения набора соцуслуг, то удобнее всего подать заявление с помощью личного кабинета на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru или на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Для этого в разделе «Социальные выплаты» необходимо найти вкладку «О предоставлении НСУ» или «Об отказе от НСУ» и заполнить соответствующее заявление, выбрав нужные услуги. Заявление также можно подать лично в клиентской службе ПФР или в офисе МФЦ.Внимание: заявления, принятые до 1 октября текущего года, будут действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.В случае отсутствия каких-либо изменений в способе получения набора соцуслуг, подавать новое заявление не требуется.