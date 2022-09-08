Вячеслав Володин и Игорь Комаров обсудили законодательные инициативы молодых парламентариев

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Участие в мероприятии приняли председатель ГосДумы ФС РФ Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, представители фракций и депутаты ГосДумы, депутаты Законодательного собрания, члены молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области, члены молодежного парламента при Думе Нижнего Новгорода, представители общественных организаций.«Мы неслучайно с вами собрались в Нижнем Новгороде. Это регион, где уделяют большое внимание развитию молодежного парламентаризма. Когда речь идет о парламентаризме, мы должны понимать, что в основе должен быть результат. Если мы говорим о диалоге, он необходим. Но это диалог ради того, чтобы жизнь менялась к лучшему», – отметил Вячеслав Володин и добавил, что, «когда мы говорим с вами о парламентаризме, о парламентской демократии, важно, чтобы все понимали: это не про разговоры – это про решения вопросов, которых ждут наши граждане».«Молодежный парламент при Государственной Думе стал больше по численности, обеспечив представительство молодым депутатам региональных парламентов, органам местного самоуправления, партиям», – напомнил Вячеслав Володин. Кроме того, в его работе на регулярной основе участвуют студенты из регионов, а в этом году также и молодежь из ДНР, ЛНР и с освобожденных территорий Украины.В ходе своего выступления Председатель ГосДумы РФ призвал молодых парламентариев активнее участвовать в анализе правоприменительной практики уже принятых Госдумой законов, поскольку они видят ситуацию на местах и могут сделать предложения по их корректировке.По словам Вячеслава Володина, Государственная Дума принимает сотни законов. «Нам необходима обратная связь, анализ правоприменения: как работают законы, насколько они эффективны, – и для этого было бы правильно задействовать возможности Молодежного парламента», – сказал он.Высокий уровень развития молодежного парламентаризма в регионах ПФО в своем вступлении отметил Игорь Комаров: «В нашем Приволжском федеральном округе уже проведена серьезная работа по внесению изменений в региональное законодательство в сфере молодежной политики. Во всех субъектах законы о молодежной политике приведены в соответствие с федеральным».Полпред также отметил, что в рамках Окружной ассоциации законодателей и Совета округа отдельно был рассмотрен вопрос молодежного самоуправления. По итогам заседания Совета ПФО выработан комплекс решений для активного развития молодежной политики и в том числе молодежных парламентских структур в округе: «Проанализировав работу молодежных палат и парламентов при законодательных (представительных) органах власти регионов округа, мы пришли к выводу, что в большинстве регионов есть перспектива развития и расширения их деятельности, а значит нужно уделять им больше внимания, воспринимать их предложения, мнения и инициативы. Сейчас в ПФО только 4 молодежных парламента наделены правом законодательной инициативы. Мы обратили на это внимание и дали соответствующие поручения наделить таким правом все молодежные совещательные органы при региональных законодательных органах власти. Этот вопрос сейчас находится на нашем особом контроле. Также этим летом была создана Ассоциация молодёжных палат и парламентов ПФО. Уверен, что эта площадка будет полезна округу».Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем выступлении отметил высокую роль молодежного парламента в жизни страны: «Я уверен, что для многих это заседание станет переломным с точки зрения построения карьеры и видения себя в политике. Молодежь, как известно, – это самая активная, мобильная, требовательная часть нашего общества. Она, с одной стороны, быстрее адаптируется к изменениям, легче усваивает новые знания, с другой стороны – формирует видение будущего. У молодых парламентариев также есть возможность создавать будущее России на государственном уровне, инициировать фундаментальные изменения, касающиеся нормативной стороны работы с молодежью и позиции молодежи. Кроме того, у молодежного парламента есть кадровый резерв, практика».Губернатор Нижегородской области представил результаты обновления города в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Глеб Никитин рассказал, что изменения направлены на создание комфортных условий жизни для молодежи. Площадь проведенного благоустройства составила почти 500 гектаров; благоустроено 11 значимых исторических территорий и 84 общественных пространства, 280 дворов, восстановлено 100 объектов культурного наследия. Реализовано пять крупных инфраструктурных проектов, включая Кремль и парк «Швейцария».Участие в мероприятии приняли молодые парламентарии из 66 регионов страны, а также члены Молодежных парламентов ЛНР и ДНР. На повестке – самые актуальные темы – от ипотеки для молодых семей до развития высшего образования после Болонской системы.По итогам пленарного заседания молодежного парламента при ГосДуме РФ планируется утвердить резолюции круглых столов, принять решения по каждому вопросу для их дальнейшей проработки или направления в комитеты ГосДумы РФ, в министерства и ведомства.В этот же день Вячеслав Володин, Игорь Комаров и Глеб Никитин посетили благоустроенную территорию Стрелки, Кафедральный собор во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского и парк 800-летия Нижнего Новгорода, оценили новое речное пассажирское судно «Соталия», построенное по заказу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).