Участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс» посетили Саратов

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Масштабный проект призван поддержать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и прославить подвиг спортсменов, которые в 1935 году совершили лыжный переход «Кузбасс–Донбасс», длиной в 5 000 километров от донецкой Горловки до Кемерова.Тем же, но уже обратным маршрутом этой осенью отправились представители мотоклуба "Ночные волки". Саратов стал вторым российским городом, куда прибыла колонна.Байкеры посетили Парк Победы на Соколовой горе, где возложили цветы к вечному огню и к подножью мемориального комплекса «Журавли».Перед тем, как продолжить свой путь, мотоциклисты передали памятные подарки руководству спортивной школы олимпийского резерва №3 г. Саратова.Впереди у байкеров основная часть маршрута: Уфа — Магнитогорск – Курган – Омск. Также они посетят Новосибирск, Колмогоры, Новокузнецк и Прокопьевск.29 сентября мотоциклисты финишируют в Кемерово, где станут участниками форума «Россия — спортивная держава».