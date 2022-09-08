Спортсменка школы РиФ получила две золотые и одну серебряную медали на Всероссийских соревнованиях в Чебоксарах

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За награды соревнований вступили в борьбу юные спортсмены из 11 регионов России: Москвы, Татарстана, Башкортостана, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Тверской и Челябинской областей.Саратовскую область представляет воспитанница Балаковского филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Валерия Капустина.Спортсменка одержала победу в прыжках в длину с места и метании мяча одной рукой с разбега, а также заняла второе место в беге на дистанциях 100 и 200 метров.