7 сентября 2022 СРЕДА
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Атаман Окружного казачьего общества Андрей Фетисов встретился со студентами СГЮА

Новости / Общество
Атаман Окружного казачьего общества Андрей Фетисов встретился со студентами СГЮА

В рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием» в Институте прокуратуры Саратовской государственной юридической академии состоялась встреча студентов с атаманом Окружного казачьего общества области Андреем Фетисовым и профессором кафедры иностранных языков, доктором филологических наук Саратовской государственной юридической академии Александром Зарайским.

Андрей Фетисов рассказал студентам об основных направлениях деятельности Окружного казачьего общества, а также отметил основные направления работы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Саратовской области.

Также в ходе проведения встречи модераторы рассказали студентам о роли русского и иностранных языков в современном обществе.

Основной целью проведения акции «Поделись своим Знанием» является безвозмездная передача молодёжи экспертами одной из главных ценностей современного общества - достоверных и полезных знаний.