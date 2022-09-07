Атаман Окружного казачьего общества Андрей Фетисов встретился со студентами СГЮА

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Андрей Фетисов рассказал студентам об основных направлениях деятельности Окружного казачьего общества, а также отметил основные направления работы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Саратовской области.Также в ходе проведения встречи модераторы рассказали студентам о роли русского и иностранных языков в современном обществе.Основной целью проведения акции «Поделись своим Знанием» является безвозмездная передача молодёжи экспертами одной из главных ценностей современного общества - достоверных и полезных знаний.