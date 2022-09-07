Атаман Окружного казачьего общества Андрей Фетисов встретился со студентами СГЮА
В рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием» в Институте прокуратуры Саратовской государственной юридической академии состоялась встреча студентов с атаманом Окружного казачьего общества области Андреем Фетисовым и профессором кафедры иностранных языков, доктором филологических наук Саратовской государственной юридической академии Александром Зарайским.
Андрей Фетисов рассказал студентам об основных направлениях деятельности Окружного казачьего общества, а также отметил основные направления работы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Саратовской области.
Также в ходе проведения встречи модераторы рассказали студентам о роли русского и иностранных языков в современном обществе.
Основной целью проведения акции «Поделись своим Знанием» является безвозмездная передача молодёжи экспертами одной из главных ценностей современного общества - достоверных и полезных знаний.