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Реабилитационные центры области реализуют проекты по поддержке семей с детьми-инвалидами

Новости


С начала года в Саратовской области реализуется проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – «Комплекс мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов». В реализации проекта принимают участие Областной реабилитационный центр, а также Ершовский, Марксовский и Вольский центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В Марксовском реабилитационном центре создана и работает «Школа для родителей по реабилитации и уходу», в рамках которой проводятся обучающие занятия. Также создан родительский клуб «Единство». Специалистами центра разработаны четыре программы обучения в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.

В Ершовском реабилитационном центре создано и работает детско-родительское кафе «Островок доброты». Деятельность детско-родительского кафе включает несколько направлений работы: работа с родителями, работа с детьми, организация совместного досуга детей и родителей. Разнообразить деятельность кафе помогает добровольческий проект «От сердца к сердцу», в рамках которого членами Ершовского отделения общественной организации «Союз женщин России» организованы благотворительные акции для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Специалистами Вольского реабилитационного центра реализуется семейная программа «Мы вместе», а также программа «Родительская азбука», в рамках которой функционируют клубы «Родительская академия» и «Гармония». Занятия по программам включают в себя обучающие лекции, практикумы, мастер-классы, круглые столы.

На базе Областного реабилитационного центра планируется создание «Центра учебной полезной дневной занятости детей с ментальными и физическими нарушениями». Создание Центра позволит воспитанникам освоить социальные навыки и существенно повысит их реабилитационный потенциал.