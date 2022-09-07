Реабилитационные центры области реализуют проекты по поддержке семей с детьми-инвалидами

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В Марксовском реабилитационном центре создана и работает «Школа для родителей по реабилитации и уходу», в рамках которой проводятся обучающие занятия. Также создан родительский клуб «Единство». Специалистами центра разработаны четыре программы обучения в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.В Ершовском реабилитационном центре создано и работает детско-родительское кафе «Островок доброты». Деятельность детско-родительского кафе включает несколько направлений работы: работа с родителями, работа с детьми, организация совместного досуга детей и родителей. Разнообразить деятельность кафе помогает добровольческий проект «От сердца к сердцу», в рамках которого членами Ершовского отделения общественной организации «Союз женщин России» организованы благотворительные акции для семей, воспитывающих детей-инвалидов.Специалистами Вольского реабилитационного центра реализуется семейная программа «Мы вместе», а также программа «Родительская азбука», в рамках которой функционируют клубы «Родительская академия» и «Гармония». Занятия по программам включают в себя обучающие лекции, практикумы, мастер-классы, круглые столы.На базе Областного реабилитационного центра планируется создание «Центра учебной полезной дневной занятости детей с ментальными и физическими нарушениями». Создание Центра позволит воспитанникам освоить социальные навыки и существенно повысит их реабилитационный потенциал.