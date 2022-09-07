Художественный музей в рабочем посёлке Базарный Карабулак отмечает юбилей.

просмотров: 91

10 лет назад его открытие стало возможным благодаря тому, что уроженцы этой земли, ныне жители Подмосковья, супруги Тюгаевы, Людмила Александровна, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, руководитель художественной галереи «Сосны» при Управлении делами Президента Российской Федерации, и ее муж, Владислав Александрович, кандидат технических наук, подарили району из собственной коллекции более 400 произведений искусства 70 известных российских художников, скульпторов, представителей декоративно-прикладного и фотоискусства.Праздничные мероприятия начались церемонией открытия памятника великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Изваяние из гранита выполнено талантливым московским художником Вячеславом Пилипером и украсило центральный вход в музей. Это уже вторая работа скульптура, в прошлом году он подарил музею бюст Фёдора Ивановича Тютчева.