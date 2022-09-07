Вавиловский университет откроет новые специальности

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В этом году в вузе произошли большие изменения – он сменил название и профиль обучения. В Вавиловском университете планируют открыть новые востребованные специальности и направления подготовки. Внедряются образовательные программы по приоритетным направлениям научно-технологического развития.«Мы нацелены на трансформирование имеющихся и открытие новых мест. Усиливаем биотехнологический блок – будем открывать специальности, связанные с инженерией, генетикой, агропочвоведением, биоинформатикой, прикладной информатикой, всем тем, что направлено на приоритеты государства. Вместе с открытием блока новых специальностей мы одновременно развиваем научное направление в сфере цифровизации сельского хозяйства», - рассказал ректор вуза Дмитрий Соловьев и добавил, что новые специальности помогут обеспечить кадрами научно-исследовательские институты и инновационные структуры. В настоящее время Вавиловский университет формирует заявку на получение соответствующей образовательной лицензии.Дмитрий Патрушев поддержал нововведения и обещал содействие, чтобы с 1 сентября следующего года вуз приступил к обучению по новым специальностям.«Для региона очень важен этот вуз. Правительство области, производители с ним активно взаимодействуют. Решение об открытии новых специальностей, что сейчас прорабатываются в университете, отвечает тем вызовам, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители и в Саратовской области, и по всей стране. Поддержка производства сельхозпродукции со стороны федерального министерства сельского хозяйства очень значима для нашего региона», - сказал врио Губернатора Роман Бусаргин.