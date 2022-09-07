Средняя зарплата в химической промышленности региона выросла на 10%

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«На особом контроле министерства - вопрос повышения уровня средней заработной платы в промышленном комплексе. В химической отрасли средняя зарплата за 7 месяцев 2022 года превысила 47,8 тыс. рублей, обеспечив рост на 10%. При этом только в июле средняя зарплата в отрасли составила 56,1 тыс. рублей, что составило 113,8% к июлю 2021 года. Таким образом, целевой показатель роста уровня средней заработной платы в химической отрасли в 2022 году на уровне не ниже 10% практически достигнут», - привел данные заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.По итогам 7 месяцев 2022 года предприятия химической отрасли произвели товарной продукции на сумму порядка 113,2 млрд рублей, что почти на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост объемов производства показали Балаковский филиал АО «Апатит», «Саратоворгсинтез» и «НПП «ПОЛИПЛАСТИК».Эта динамика положительно повлияла на наполняемость регионального бюджета. По итогам 7 месяцев налоговые поступления в консолидированный бюджет области от крупных и средних предприятий химпрома сложились на уровне 2,3 млрд рублей, или 145,8% относительно аналогичного периода прошлого года.