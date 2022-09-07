7 сентября 2022 СРЕДА
Новости
17:00 | 07 сентября
Атаман Окружного казачьего общества Андрей Фетисов встретился со студентами СГЮА
16:10 | 07 сентября
Реабилитационные центры области реализуют проекты по поддержке семей с детьми-инвалидами
15:37 | 07 сентября
Художественный музей в рабочем посёлке Базарный Карабулак отмечает юбилей
14:42 | 07 сентября
Вавиловский университет откроет новые специальности
12:47 | 07 сентября
Средняя зарплата в химической промышленности региона выросла на 10%
11:48 | 07 сентября
В СГУ появится «Предпринимательская Точка кипения»
10:50 | 07 сентября
Саратовцев приглашают служить в артиллерийском и противотанковом дивизионах
09:53 | 07 сентября
Эксперт отметила устойчивые электоральные предпочтения саратовцев
09:00 | 07 сентября
Размещение облигаций РУСАЛА в юанях получило широкую дистрибуцию среди инвесторов
16:13 | 06 сентября
Свыше 10 миллиардов рублей льготных кредитов выдано аграриям области на проведение сезонных полевых работ
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В СГУ появится «Предпринимательская Точка кипения»

Новости
В СГУ появится «Предпринимательская Точка кипения»

Центр «Точка кипения СГУ» стал победителем в конкурсе, выиграв грант на создание и поддержание работы «Предпринимательской Точки кипения».

На следующем этапе, в сентябре, организатор конкурса — АНО «Платформа НТИ» — заключит с победителями договоры о предоставлении гранта. Вузы, прошедшие конкурсный отбор, приступят к реализации программ по созданию и поддержанию «Предпринимательских Точек кипения». Пространства на базе вузов для развития студенческого предпринимательства появятся в 42 российских регионах и охватят все федеральные округа страны.
Конкурс входит в федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодёжи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Всего в списке победителей 60 российских вузов.

Цель конкурса – это не только поиск молодых людей, имеющих идеи для создания бизнес-планов, подготовка квалифицированных кадров и развитие молодёжного предпринимательства, но и обеспечение экономической безопасности и достижения технологического суверенитета страны.
Открытие «Предпринимательской Точки кипения» в Саратовском университете ознаменует начало работы по новым направлениям – внедрению наукоёмких разработок в жизнь, созданных студентами и сотрудниками СГУ.

Грант, выигранный в конкурсе, пойдёт на открытие двух дополнительных пространств в кампусе. «Предпринимательская Точка кипения» будет оборудована современной презентационной техникой, оргтехникой, удобными креслами для проведения мероприятий для встреч с инвесторами и экспертным сообществом.

В новом пространстве у студентов появится возможность защитить ВКР по программе «Стартап как диплом». По словам руководителя центра «Точка кипения СГУ» Андрея Рытика, «Предпринимательская Точка кипения» позволит студентам прокачать свои навыки и дополнительно усилить свой проект непосредственно с точки зрения бизнеса. Помимо того, студенты, не выбравшие формат «Стартап как диплом», могут предлагать свои идеи проектов и бизнес-планов, которые они хотят претворить в жизнь. В «Предпринимательской Точке кипения» у них будет возможность проверить свои бизнес-гипотезы, привлечь менторов, инвесторов и экспертное сообщество.

«Предпринимательская Точка кипения» – это возможность для наших студентов самореализовать себя в прикладном аспекте, продемонстрировать свои научные разработки и, уже будучи студентами, начать заниматься предпринимательством. Кроме того, у каждого студента будет возможность самовыражения в бизнесе. А по окончании университета они могут создать свою компанию», – отметил Андрей Петрович.