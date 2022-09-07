В СГУ появится «Предпринимательская Точка кипения»

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На следующем этапе, в сентябре, организатор конкурса — АНО «Платформа НТИ» — заключит с победителями договоры о предоставлении гранта. Вузы, прошедшие конкурсный отбор, приступят к реализации программ по созданию и поддержанию «Предпринимательских Точек кипения». Пространства на базе вузов для развития студенческого предпринимательства появятся в 42 российских регионах и охватят все федеральные округа страны.Конкурс входит в федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодёжи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Всего в списке победителей 60 российских вузов.Цель конкурса – это не только поиск молодых людей, имеющих идеи для создания бизнес-планов, подготовка квалифицированных кадров и развитие молодёжного предпринимательства, но и обеспечение экономической безопасности и достижения технологического суверенитета страны.Открытие «Предпринимательской Точки кипения» в Саратовском университете ознаменует начало работы по новым направлениям – внедрению наукоёмких разработок в жизнь, созданных студентами и сотрудниками СГУ.Грант, выигранный в конкурсе, пойдёт на открытие двух дополнительных пространств в кампусе. «Предпринимательская Точка кипения» будет оборудована современной презентационной техникой, оргтехникой, удобными креслами для проведения мероприятий для встреч с инвесторами и экспертным сообществом.В новом пространстве у студентов появится возможность защитить ВКР по программе «Стартап как диплом». По словам руководителя центра «Точка кипения СГУ» Андрея Рытика, «Предпринимательская Точка кипения» позволит студентам прокачать свои навыки и дополнительно усилить свой проект непосредственно с точки зрения бизнеса. Помимо того, студенты, не выбравшие формат «Стартап как диплом», могут предлагать свои идеи проектов и бизнес-планов, которые они хотят претворить в жизнь. В «Предпринимательской Точке кипения» у них будет возможность проверить свои бизнес-гипотезы, привлечь менторов, инвесторов и экспертное сообщество.«Предпринимательская Точка кипения» – это возможность для наших студентов самореализовать себя в прикладном аспекте, продемонстрировать свои научные разработки и, уже будучи студентами, начать заниматься предпринимательством. Кроме того, у каждого студента будет возможность самовыражения в бизнесе. А по окончании университета они могут создать свою компанию», – отметил Андрей Петрович.