Саратовцев приглашают служить в артиллерийском и противотанковом дивизионах

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«Они будут выполнять свои задачи в ходе специальной военной операции на определенном удалении от противника и прикрывать живую силу и технику нашей страны», - рассказал офицер по тестированию в пункте отбора на военную службу по контракту Дмитрий Дудаков.По вопросам контрактной службы призвали обращаться в военкомат района. Получить информацию также можно по телефону: (8452) 38-19-20.