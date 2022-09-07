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Саратовцев приглашают служить в артиллерийском и противотанковом дивизионах

Новости
Саратовцев приглашают служить в артиллерийском и противотанковом дивизионах

В Саратовской области из добровольцев планируют сформировать артиллерийское и противотанковое подразделение. Об этом сообщает телеграм-канал "Время Саратовское Z". Подписавшие контракт примут участие в специальной военной операции на Украине.

«Они будут выполнять свои задачи в ходе специальной военной операции на определенном удалении от противника и прикрывать живую силу и технику нашей страны», - рассказал офицер по тестированию в пункте отбора на военную службу по контракту Дмитрий Дудаков.

По вопросам контрактной службы призвали обращаться в военкомат района. Получить информацию также можно по телефону: (8452) 38-19-20.