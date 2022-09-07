Эксперт отметила устойчивые электоральные предпочтения саратовцев

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"9, 10, 11 сентября граждане примут участие в масштабном и значимом для Саратовской области голосовании за кандидатов в губернаторы области. Избирательная кампания в этом году проходит достаточно активно, но в целом спокойно. Кандидаты, претендующие на должность губернатора, ведут агитационную работу в различных форматах – проводят встречи с избирателями, участвуют в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам, знакомят граждан с содержанием партийных предвыборных программ. Особенно интересен и показателен формат дебатов, позволяющий гражданам довольно быстро и легко понять «кто есть кто» в региональной политике, и, по сути, уже сейчас определиться в своих предпочтениях.Безусловно имеет значение практический опыт, которым обладают в различной степени кандидаты в губернаторы, выдвинутые региональными отделениями политических партий. Кандидаты, имеющие опыт участия в публичной политике, в электоральных кампаниях, опыт общения с избирателями при решении конкретных проблем, более узнаваемы, и, как следствие, уже обрели существенное преимущество перед новичками региональной политики.Жители Саратовской области имеют довольно устойчивые и даже несколько консервативные электоральные предпочтения. Согласно социологическим данным, значительная часть граждан традиционно предпочитает кандидатов от партии «Единая Россия», оказывая им большее доверие по сравнению с кандидатами от других партий. И это вполне закономерно, поскольку и на выборах федерального значения и на губернаторских выборах в других регионах страны чаще всего одерживают победу кандидаты от этой политической силы.Однако до выборов остается всего лишь несколько дней, и мы скоро сможем узнать ответ на столь важные для области вопросы – кому отдадут предпочтение граждане и кто станет губернатором Саратовской области", отметила Татьяна Митрохина.