7 сентября 2022 СРЕДА
Новости
10:50 | 07 сентября
Саратовцев приглашают служить в артиллерийском и противотанковом дивизионах
09:53 | 07 сентября
Эксперт отметила устойчивые электоральные предпочтения саратовцев
09:00 | 07 сентября
Размещение облигаций РУСАЛА в юанях получило широкую дистрибуцию среди инвесторов
16:13 | 06 сентября
Свыше 10 миллиардов рублей льготных кредитов выдано аграриям области на проведение сезонных полевых работ
15:28 | 06 сентября
Театр фокусов «Самокат» принял участие в Всероссийском фестивале магии
14:35 | 06 сентября
Саратовцы увидят фильм конкурсной программы «Киновертикали 2022»
13:37 | 06 сентября
Саратовский оперный откроет юбилейный сезон спектаклем "Петр Первый"
12:40 | 06 сентября
В Саратове прошел патриотический час «Венок памяти», посвященный В.И. Чапаеву
11:45 | 06 сентября
Сотрудники социозащитных учреждений обменялись опытом реализации нацпроекта «Демография»
10:48 | 06 сентября
Стартовала школа социальной активности «PROОпыт»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Эксперт отметила устойчивые электоральные предпочтения саратовцев

Новости
Эксперт отметила устойчивые электоральные предпочтения саратовцев

Татьяна Митрохина, профессор кафедры «История и политология» СЭИ СГТУ, доктор политических наук дала оценку ходу избирательной кампании:

"9, 10, 11 сентября граждане примут участие в масштабном и значимом для Саратовской области голосовании за кандидатов в губернаторы области. Избирательная кампания в этом году проходит достаточно активно, но в целом спокойно. Кандидаты, претендующие на должность губернатора, ведут агитационную работу в различных форматах – проводят встречи с избирателями, участвуют в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам, знакомят граждан с содержанием партийных предвыборных программ. Особенно интересен и показателен формат дебатов, позволяющий гражданам довольно быстро и легко понять «кто есть кто» в региональной политике, и, по сути, уже сейчас определиться в своих предпочтениях.

Безусловно имеет значение практический опыт, которым обладают в различной степени кандидаты в губернаторы, выдвинутые региональными отделениями политических партий. Кандидаты, имеющие опыт участия в публичной политике, в электоральных кампаниях, опыт общения с избирателями при решении конкретных проблем, более узнаваемы, и, как следствие, уже обрели существенное преимущество перед новичками региональной политики.

Жители Саратовской области имеют довольно устойчивые и даже несколько консервативные электоральные предпочтения. Согласно социологическим данным, значительная часть граждан традиционно предпочитает кандидатов от партии «Единая Россия», оказывая им большее доверие по сравнению с кандидатами от других партий. И это вполне закономерно, поскольку и на выборах федерального значения и на губернаторских выборах в других регионах страны чаще всего одерживают победу кандидаты от этой политической силы.

Однако до выборов остается всего лишь несколько дней, и мы скоро сможем узнать ответ на столь важные для области вопросы – кому отдадут предпочтение граждане и кто станет губернатором Саратовской области", отметила Татьяна Митрохина.