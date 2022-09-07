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Размещение облигаций РУСАЛА в юанях получило широкую дистрибуцию среди инвесторов

Новости
Размещение облигаций РУСАЛА в юанях получило широкую дистрибуцию среди инвесторов

Ускорение глобальной инфляции и замедление мировой экономики повлияли на тенденции мировых финансов.

Выход эмитентов и инвесторов на зарубежные рынки сейчас связан с инфраструктурными рисками и геополитической неопределенностью. Если раньше они стремились финансировать в иностранной валюте и привлекать иностранных инвесторов, то в новых условиях локальный рынок становится более привлекательным. По прогнозам экспертов компании «РУСАЛ», лидера в производстве алюминия, на российском долговом рынке востребованным валютным инструментом будет размещение облигаций в юанях. Специалисты уверены в «безопасности» такого инструмента с точки зрения инфраструктурных рисков.

В новых условиях, с одной стороны, компании стремятся к валютной диверсификации своего долгового портфеля, а с другой — ищут новые инструменты рефинансирования на будущее. РУСАЛ — первая компания, разместившая облигации в юанях в России и ставшая примером для всего рынка. Интерес к валюте для диверсификации портфелей объясняется благоприятным среднесрочным прогнозом макроаналитиков относительно курсов рубля и юаня.

«О большом спросе на новый инструмент свидетельствует наше размещение, которое было отмечено четырехкратной переподпиской, — комментирует директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков. — Так как РУСАЛ был первопроходцем, то у нас не было референсов. При подготовке нашего размещения была проделана большая работа с командами Московской биржи, Газпромбанка и НРД. С ними нам удалось создать бэнчмарк. Теперь, если, мы вновь решим выйти с бондами в юанях, то другие эмитенты смогут действовать по установленной нами же стратегии».

Размещение пятилетних бумаг на 2 млрд юаней (17,6 млрд руб.) получило широкую дистрибуцию среди инвесторов. По двум выпускам было подано около 100 заявок. Частные инвесторы приобрели облигации примерно на 1 млрд юаней. Также в сделке участвовали управляющие, страховые и инвестиционные компании, банки. На входе минимальный размер заявки был установлен в 1,4 млн руб. в эквиваленте в юанях. Специалисты считают, что в дальнейшем при размещении и снижении этого порога до 1000 юаней доля «ритейла» в книжке может возрасти кратно и положительно скажется на ликвидности на вторичном рынке.