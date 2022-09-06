Свыше 10 миллиардов рублей льготных кредитов выдано аграриям области на проведение сезонных полевых работ
Минсельхоз области ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса региона. По состоянию на 1 сентября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками по коммерческой и льготной ставке, составил 19,6 млрд рублей. Из них на проведение сезонных полевых работ – 10,8 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Лимит области по льготным краткосрочным кредитам на 2022 год составляет 969,2 млн рублей, что в 3,2 раза больше лимита 2021 года. Это позволит привлечь оборотных кредитов более 24 млрд рублей.
«Льготное кредитование по ставке до 5% годовых - один из основных инструментов финансирования сельхозтоваропроизводителей в период сезонных полевых работ. С помощью кредитных средств аграрии приобретают семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику и ГСМ, другие материально-технические ресурсы, необходимые для успешного проведения полевых работ в оптимальные сроки», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.