Свыше 10 миллиардов рублей льготных кредитов выдано аграриям области на проведение сезонных полевых работ

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Лимит области по льготным краткосрочным кредитам на 2022 год составляет 969,2 млн рублей, что в 3,2 раза больше лимита 2021 года. Это позволит привлечь оборотных кредитов более 24 млрд рублей.«Льготное кредитование по ставке до 5% годовых - один из основных инструментов финансирования сельхозтоваропроизводителей в период сезонных полевых работ. С помощью кредитных средств аграрии приобретают семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику и ГСМ, другие материально-технические ресурсы, необходимые для успешного проведения полевых работ в оптимальные сроки», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.