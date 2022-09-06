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Свыше 10 миллиардов рублей льготных кредитов выдано аграриям области на проведение сезонных полевых работ

Новости
Свыше 10 миллиардов рублей льготных кредитов выдано аграриям области на проведение сезонных полевых работ

Минсельхоз области ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса региона. По состоянию на 1 сентября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками по коммерческой и льготной ставке, составил 19,6 млрд рублей. Из них на проведение сезонных полевых работ – 10,8 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Лимит области по льготным краткосрочным кредитам на 2022 год составляет 969,2 млн рублей, что в 3,2 раза больше лимита 2021 года. Это позволит привлечь оборотных кредитов более 24 млрд рублей.

«Льготное кредитование по ставке до 5% годовых - один из основных инструментов финансирования сельхозтоваропроизводителей в период сезонных полевых работ. С помощью кредитных средств аграрии приобретают семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику и ГСМ, другие материально-технические ресурсы, необходимые для успешного проведения полевых работ в оптимальные сроки», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.