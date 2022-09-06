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Театр фокусов «Самокат» принял участие в Всероссийском фестивале магии

Новости


По приглашению Министерства культуры и туризма Московской области, Муниципальный театр фокусов «Самокат» принял участие в первом Всероссийском фестивале магии, который прошел 3 сентября в городе Орехово Зуево.

Сегодня театр вернулся домой. Идея проведения фестиваля, разработка концепции принадлежит действующему чемпиону мира, лауреату многочисленных международных конкурсов иллюзионистов Артему Щукину, который являлся артистическим директором фестиваля. Фестиваль проходил на набережной реки Клязьма. На 17 подиумах свое мастерство продемонстрировало более 50 артистов фокусников, приехавшие из разных городов нашей страны. Это были завораживающие, волшебные, выступления мастеров иллюзии. На набережной работали магические фотозоны, где каждый мог запечатлеть себя в необычных образах, например, парящего в воздухе человека.

«Нашему театру была предоставлена честь открыть фестиваль, показав иллюзионное представление для детей и родителей «Карнавал чудес», которое смотрели более 3 тысяч зрителей» - говорит художественный руководитель театра заслуженный артист России С.В. Щукин. - А для самых маленьких актрисы нашего театра А. Козловская и К. Ханжина показали второе представление около реки Клязьма «40 минут волшебства». Мы получили восторженные оценки нашей работы от многочисленных зрителей. Обидно что такой фестиваль не состоялся в нашем городе, где находится первый в России театр фокусов.

А наш театр получил приглашение приехать на гастроли в города Подмосковья".
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