Саратовцы увидят фильм конкурсной программы «Киновертикали 2022»
Оргкомитет фестиваля организует специальный показ под открытым небом отечественной драмы «Как я стал...».
9 сентября горожане смогут посмотреть фильм российского режиссера Павла Мирзоева «Как я стал…» (2018, 16+, 100 мин.)
Напомним, в рамках фестиваля «Киновертикаль» пройдет сразу 2 конкурса: среди непрофессиональных работ юных киноавторов 5-22 лет и среди фильмов профессиональных режиссеров, снятых для детей и юношества. В последнюю как раз и вошла лента «Как я стал…».
Главную роль в картине играет Павел Табаков.
Кинопоказ состоится на территории «Складов Рейнеке» (ул. М. Горького, д.2). Приобрести билет можно по ссылке: https://rosizo.ru/tickets/#/buy/event/273/2022-09-09. Начало показа — 20.00.
Перед началом сеанса зрителей ждет сюрприз – эксклюзивный показ киноработ непрофессиональных авторов из зарубежных стран. Посмотреть другие фильмы конкурсной программы «Киновертикали 2022» можно в разделе «Видеозаписи» официального сообщества фестиваля в ВКонтакте. Там же проходит голосование на приз зрительских симпатий, в котором может принять участие любой желающий. Оставить «лайк» за понравившуюся киноработу можно до 12 сентября включительно.
Министерство культуры области