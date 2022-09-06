Саратовский оперный откроет юбилейный сезон спектаклем "Петр Первый"

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Десять фресок оперы рисуют картины жизни царя на историческом фоне, раскрывая ожесточенную борьбу новой России и старой, которая яростно сопротивлялась преобразованиям. Опера «Петр Первый» - это коллекция наиболее ярких моментов судьбы царя-реформатора. Стрелецкий бунт, потешные полки, заговор Софьи, битва под Нарвой – перед нами предстанут события, под влиянием которых складывалась личность первого российского императора. Автор не идеализирует Петра, но стремится передать сложность и противоречивость его характера. В музыке получили отражение судьба народа, испытания, выпавшие на его долю, мужество, сила и красота народной души.Дирижер постановки – художественный руководитель Саратовского театра оперы и балета лауреат Государственной премии, народный артист России Юрий Кочнев, режиссер – лауреат Международных конкурсов, главный режиссер Ростовского музыкального театра Павел Сорокин, художник – Сергей Новиков (Санкт-Петербург)."Сейчас я чувствую настоятельную потребность сделать что-то глубоко национальное, героическое, достойное нашей славной истории, истории русского народа и сделать это современными средствами. Первый шаг на этом пути - фрески о Петре Первом. В них я попытался в монументальной форме выразить свои чувства гражданина великой державы с великой историей. Ну и, конечно, Петр для меня «живой» еще и потому, что я живу в Ленинграде на Петровской улице. Наш город неотъемлем от Медного всадника. Из окон дома, где я живу, виден внизу домик Петра. С этого домика, рядом с нашим современным многоэтажным домом, начинался Петербург". - писал о своей работе Андрей Петров."В музыке ожили дерзновенность, озорство и властность натуры Меншикова, живость, лукавство и женская прелесть Марты-Екатерины, провидческая интуиция иконописца Владимира, неукротимая ненависть к Петру Софьи и Макария. Мощно звучали солдатские марши, солдатская песня «Пишет, пишет Карла Шведский», победные «виваты». С ними контрастировали шутливая французская песенка Лефорта, песня аккуратных жителей Амстердама, лукаво-сентиментальная песня Марты. Особым драматизмом была отмечена сцена «Келья Софьи», столкновение не на жизнь, на смерть Софьи и Петра. Еще когда репетировалась эта сцена, Юрий Темирканов (дирижёр) признавался: «У меня руки дрожат, мурашки по коже, не могу дирижировать»" - написал в своей заметке о премьере спектакля советский и российский радиожурналист, сценарист Лев Мархасев