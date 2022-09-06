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В Саратове прошел патриотический час «Венок памяти», посвященный В.И. Чапаеву

Новости / Общество
В Саратове прошел патриотический час «Венок памяти», посвященный В.И. Чапаеву

5 сентября 2022 года на причале № 5 Набережной космонавтов г. Саратова состоялся патриотический час «Венок памяти», посвященный 103-й годовщине со дня гибели народного полководца, Георгиевского кавалера Василия Ивановича Чапаева.

Почетными гостями мероприятия стали внучатая племянница Василия Чапаева – Марина Валентиновна Чапаева, а также её сын Денисов Андрей Вячеславович и внук Денисов Матвей.

Открыл мероприятие руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов: «В отечественной истории нет более уникальной персоны, чем Василий Иванович Чапаев. Его подвиги отмечены самыми высшими наградами, за храбрость и героизм был четыре раза награжден Георгиевскими крестами», а также призвал всех присутствующих чтить и хранить память о героических событиях и людях нашего Отечества.

В конце участники мероприятия в память о В.И. Чапаеве, погибшем 103 года назад на реке Урал, опустили на Волгу живые цветы и венок, изготовленный членами клуба «Юный чапаевец».