Сотрудники социозащитных учреждений обменялись опытом реализации нацпроекта «Демография» на зональной встрече

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Директор Балаковского центра соцобслуживания Александр Лисин провёл для гостей экскурсию по учреждению. Гости посетили несколько занятий для получателей социальных услуг, проведение которых стало возможным благодаря внедрению социальных технологий проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».Среди них – пункт проката технических средств реабилитации, демонстрационная комната для обучения навыкам ухода за тяжелобольными, в школе восстановления в постинсультном и посттравматическом периоде «Шаг за шагом», творческая мастерская «Доброцентр» и др.Руководители социозащитных учреждений области познакомились с «серебряными» волонтёрами центра. Самые активные и спортивные балаковцы «серебряного» возраста приветствовали гостей ярким позитивным флешмобом.«Комплексные центры социального обслуживания населения сегодня – это современные социальные сервисы для пожилых людей и инвалидов, в которых созданы все условия для поддержания активного долголетия, продолжительности здоровой жизни граждан и их социально-бытовой адаптации», - отметила заместитель министра труда и социальной защиты области – председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина.Отметим, в рамках национального проекта «Демография» в Балаковском центре социального обслуживания населения в ближайшие два года будут внедрены и другие социальные технологии - комната психологической разгрузки (сенсорная комната), социальный пункт проката «Активное долголетие» с оснащением физкультурным оборудованием, модуль учебная кухня. К концу 2024 все комплексные центры будут оказывать услуги по технологиям в рамках национального проекта.