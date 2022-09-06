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На базе образовательного лагеря имени Володи Дубинина состоялась школа социальной активности «PROОпыт»

Новости / Общество
На базе образовательного лагеря имени Володи Дубинина состоялась школа социальной активности «PROОпыт»

Школа социальной активности «PROОпыт» - это проект, направленный на социализацию людей старшего поколения путем их вовлечения в различные социальные активности. На встрече присутствовали ветераны педагогического труда Саратова, Энгельса, Базарно-Карабулакского, Озинского, Питерского и Ровенского районов.

Программу дня открыли утренняя гимнастика и обзорная экскурсия по лагерю. Далее был организован круглый стол «Новые формы работы в образовательных организациях: взгляд сквозь призму опыта», модератором которого выступила тьютор центра непрерывного повышения профессионального мастерства Светлана Данилова. Активное участие в обсуждении приняли Раиса Дворецкая, Татьяна Пахомова, Людмила Николаева, Елена Панченко, Людмила Корнилова. В ходе дискуссии участники обсудили вопросы новых подходов к организации патриотического воспитания, бережного отношения к символам государства, оказания помощи молодым учителям.

В школе социальной активности проводилась выставка «Мир моих увлечений», где Любовь Касьянова представила композицию из мягких игрушек, а Нина Морозова показала труды своего хобби – плетения. Обучающий мастер-класс «Как создать хорошее настроение», проведенный руководителем совета ветеранов Базарно-Карабулакского района Надеждой Шевченко, познакомил участников встречи с основными способами борьбы со стрессом и практическими советами по первой помощи при стрессовых ситуациях. Волонтер-экскурсовод Елена Панасенко осветила тему саморазвития, рассказала о новых увлечениях и хобби для старшего поколения. Специалист центра непрерывного повышения профессионального мастерства Елена Епифанова в рамках правового ликбеза познакомила с изменениями и нововведениями законодательства в области образования и социальных гарантий педагогических работников.

В завершение дня участники школы смогли насладиться культурной программой с танцами и песнями под гитару.