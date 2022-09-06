Саратов присоединится к проведению Всероссийской патриотической акции - музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

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10 сентября в Саратове на площади им. К.А. Федина (набережная Космонавтов, 4) в 15.00 начнется насыщенная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Гости праздника смогут посетить тренировку нутрициолога и спортивного тренера Елены Петровой, послушать душевные стихи от поэтессы Марии Ватутиной, поучаствовать в спортивных соревнованиях и увидеть многое другое.Кульминацией фестиваля станет зажигательный концерт от звезд отечественного рока – групп «Пилот» и «Смысловые галлюцинации». Культовые музыканты исполнят для жителей Саратова самые драйвовые композиции и поделятся под открытым небом своей положительной энергией. Вход свободный.Также на главной площади города будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать теплые слова в поддержку российских военнослужащих. Завершит концерт неофициальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию и постарались отразить в нем многогранность российской культуры, красоту лета и силу духа каждого жителя страны.Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.