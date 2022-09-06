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Саратов присоединится к проведению Всероссийской патриотической акции - музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

Новости / Общество
Саратов присоединится к проведению Всероссийской патриотической акции - музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

10 сентября 2022 года Саратов войдет в маршрут масштабного музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». В рамках события выступят культовые отечественные рок-звезды – группы «Пилот» и «Смысловые галлюцинации». Всего фестиваль охватит 19 городов в пяти федеральных округах страны — Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте: русскоелето.рф.

10 сентября в Саратове на площади им. К.А. Федина (набережная Космонавтов, 4) в 15.00 начнется насыщенная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Гости праздника смогут посетить тренировку нутрициолога и спортивного тренера Елены Петровой, послушать душевные стихи от поэтессы Марии Ватутиной, поучаствовать в спортивных соревнованиях и увидеть многое другое.

Кульминацией фестиваля станет зажигательный концерт от звезд отечественного рока – групп «Пилот» и «Смысловые галлюцинации». Культовые музыканты исполнят для жителей Саратова самые драйвовые композиции и поделятся под открытым небом своей положительной энергией. Вход свободный.

Также на главной площади города будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать теплые слова в поддержку российских военнослужащих. Завершит концерт неофициальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию и постарались отразить в нем многогранность российской культуры, красоту лета и силу духа каждого жителя страны.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.