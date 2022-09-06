состоится 31 Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow
В период с 20 по 23 сентября 2022 года в Москве, состоится 31 Международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow.
Это крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания, главное место встречи и обмена опытом лидеров российского и зарубежного продуктового рынка.
Экспозиция выставки состоит из 16 разделов, в рамках которых ежегодно ведущие производители и поставщики продуктов питания и напитков представляют широкий ассортимент продовольственной продукции. В 2021 году в мероприятии приняли участие 662 компании из 31 страны мира и 69 регионов России.
WorldFood Moscow посещают представители оптовой и розничной торговли, предприятий общественного питания, сектора HoReCa, а также производители продуктов питания и напитков. B 2021 году выставку посетили 16 430 специалистов из 75 стран мира и 82 регионов России.
Выставку продовольственных товаров традиционно сопровождает насыщенная и разнообразная четырехдневная деловая программа.
Мероприятие будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо»