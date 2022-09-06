Лидеры продаж компании Vintage провели встречу с франчайзи-чаеторговцами

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В рамках события представители компании поделились техниками по подготовке к новогоднему чайному сезону, рассказали о новых проверенных практиках по аттестации и обучению персонала. Была организована экскурсия в собственный цех компании по обжарке specialty кофе La Marca мощностью производства до 50 тонн в месяц. Участники встречи посетили магазины собственной сети Унция, где у них была возможность побеседовать с лидерами продаж компании, задать вопросы по чаеторговле.В программе мероприятия была запланирована и дегустация дегустации сезонных новинок. Участники смогли оценить продукцию из Германии, японской коллекции, премиальных улунов, провели сравнительный каппинг плантационного кофе, познакомились с новым продуктом – дрип-фильтрами Vintage.