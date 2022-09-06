С 5 сентября в Саратове начнут работать мобильные ветеринарные бригады по вакцинации животных против бешенства

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Она продлится до 21 сентября. В период проведения указанной акции у владельцев животных, проживающих в городе, появляется дополнительная возможность привить кошек и собак против опасного вируса в мобильных ветеринарных пунктах. Работа передвижной ветбригады направлена, в первую очередь, на охват вакцинацией поголовья, содержащегося в отдаленных от центра микрорайонах города. Вакцинация выполняется бесплатно.График работы мобильных бригад по вакцинации животных против бешенства на территории г. Саратова:05.09.2022, 17.00-18.00 Кировский район, пос.Молочка, магазин «Красненький»;05.09.2022, 18.00-19.00 Кировский район, пос.Молочка, ул.Пархоменко, конечная остановка маршрутки №13;06.09.2022, 17.00-18.00 Волжский район, пос.Новый п-1, (конечная остановка маршрута №17);07.09.2022, 17.00-18.00 Фрунзенский район, пос.Завокзальный (в районе кладбища);08.09.2022, 17.00-18.00 Заводской район, пос.Юриш, 3-я линия, д.32;12.09.2022, 17.00-18.00 Октябрьский район, ул. 2-я Силикатная ( остановка маршрута № 23);13.09.2022, 17.00-18.00 Заводской район, пос.Лесопильный, конечная остановка маршрутки №20;14.09.2022, 16.00-18.00 Ленинский район, пос. Поливановка, ул. Широкая, напротив школы №52;15.09.2022, 16.00-18.00 Ленинский район, пос. Жасминный (ул. Строителей, напротив МОУ СОШ № 105);20.09.2022, 16.00-18.00 Ленинский район, пос. Дачный (ул. Мелиораторов, напротив МОУ СОШ № 69);21.09.2022, 16.00-18.00 Ленинский район, пос. Елшанка, ул.Лагерная, рядом с гостиницей «Мираж».