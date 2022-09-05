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Энергетики Саратовской области ведут подготовку к зиме

Новости
Энергетики Саратовской области ведут подготовку к зиме

Энергетики «Россети Волга» повысили надежность электроснабжения населенных пунктов северо-восточных районов Саратовской области. Работы ведутся в рамках годового плана технического обслуживания и ремонта филиала «Саратовские РС».

В частности, завершен ремонт воздушных линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение ряда населенных пунктов Вольского района на площади более 130 кв. км.

На воздушной линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ от подстанции (ПС) «Сенная» заменили 59 опор. На участках суммарной протяженностью более 27 км выполнена перетяжка провода, проведены иные необходимые работы. Также отремонтирована воздушная линия от подстанции «Нижняя Чернавка». На ней специалисты компании, помимо прочих работ, заменили 64 опоры.

Всего в 2022 году филиал «Россети Волга» – «Саратовские РС» осуществит ремонт 1340 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Массовые ремонтные работы ведутся на всей территории Саратовской области в соответствии с графиком (по ряду видов работ – с его опережением) и завершатся к началу осенне-зимнего периода. В результате будет обеспечена устойчивость работы линий электропередачи, качественное и надежное электроснабжение потребителей.