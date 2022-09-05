Саратовцы проверили свои знания о героях и событиях Великой Отечественной войны на Диктанте Победы

просмотров: 69

Акция прошла в четвёртый раз и собрала свыше 14 000 жителей Саратовской области на 662 региональных площадках. Участникам предстояло в течение 45 минут ответить на 25 тестовых вопросов, посвящённых событиям войны. Все желающие вне зависимости от возраста смогли проверить свои знания о героях и событиях военных лет, а также узнать новые исторические факты.Итоги акции будут подведены в октябре, а победителям Диктанта вручат билеты на Парад Победы 9 мая, который состоится в Москве на Красной площади.Доцент кафедры истории государства, права и международных отношений Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Александр Сулимин отметил высокую культурную и историческую значимость акции: «В условиях современных "войн памяти" значительно активизировались процессы фальсификации истории Второй мировой войны, а историческая память всё чаще выступает ареной информационного противоборства. Поэтому подобные акции позволяют сохранить историческую правду и актуализировать значимость победы нашего народа в самой страшной войне в истории человечества над человеконенавистническими идеологиями».«Проведение данной акции, на мой взгляд, необходимо. Война стала одним из ужаснейших событий ХХ столетия, унеся жизни миллионов наших сограждан, а потому нужно помнить о ней и её последствиях. Ведь тот народ, который забывает свою историю, обречён на её повторение, – также подчеркнул важность Международной исторической акции студент факультета государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Илюшкин. – Для меня было важным принять участие в Диктанте не только чтобы проверить свои знания, но и таким образом отдать дань памяти всем героям, которые встретились лицом к лицу с этой ужасной войной».Организатором акции выступил постоянно действующий Организационный комитет партии «Единая Россия» «Наша Победа» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» при содействии большого числа государственных, общественных организаций и силовых структур.