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Производитель дизельной техники удвоил объем производства

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Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов посетил ООО «Волжский дизельный альянс» в Марксе.

Предприятие ведет деятельность на производственной площадке бывшего завода ОАО «Волгодизельаппарат», одного из старейших предприятий дизельной отрасли России. Несколько лет назад ОАО оказалось в кризисной ситуации и впоследствии было признано банкротом. При содействии регионального министерства промышленности и энергетики области проводилась работа по вопросам загрузки, сохранения и развития предприятия, привлечения эффективного инвестора и собственника. С конца 2016 года производственную деятельность на площадке на правах аренды продолжил один из бывших партнеров «Волгодизельаппарата» - ООО «Волжский дизельный альянс».

«Волжский дизельный альянс» сохранил специализацию завода и основной кадровый состав. Здесь производят топливную аппаратуру для дизельных двигателей, применяемых на железной дороге, в судостроении и спецтехнике. Сейчас на предприятии работает около 90 человек, при необходимости выходят в две или даже три смены. Как и на ряде других обрабатывающих производств, требуются специалисты, в основном, токари-универсалы, фрезеровщики, операторы станков ЧПУ, шлифовщики.

Как сообщил Андрею Архипову генеральный директор компании Алексей Чубук, основными заказчиками завода являются тепловозостроительные и тепловозоремонтные предприятия в структуре ОАО «РЖД». Налаживается поставка продукции завода на судостроительные и судоремонтные заводы, а также на ремонтные предприятия Министерства обороны РФ и др. Кроме того, завод в Марксе вышел на экспорт и теперь поставляет свою продукцию в Беларусь и Казахстан.

По словам Алексея Чубука, предприятие ведет собственные разработки топливной аппаратуры для дизельных двигателей иностранного производства. В перспективе они имеют целью заменить оборудования из США и Германии.

Предприятие обеспечивает позитивную динамику производства. В 2021 году объем вырос в два раза по сравнению с 2020-м. За 7 месяцев этого года объем производства составил 221% к соответствующему периоду 2021 года. По информации руководства, ведется работа по формированию портфеля заказов на 2023 год.