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В Саратове прошли памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Новости / Общество
В Саратове прошли памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября 2022 года в Саратове состоялся комплекс мероприятий, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Участники митинга, посвященного памяти жертв трагических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года в г. Беслане, возложили цветы к памятнику Первой учительнице, а также почтили минутой молчания память жертв террористических актов и сотрудников силовых структур, погибших при выполнении служебного долга и выпустили в небо белые шары.

Состоялась церемония занесения на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» имен 33 саратовцев, погибших в специальной военной операции на территории Украины.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов отметил: «Сегодня наш гражданский долг - поддерживать российских военнослужащих, которые воюют за правое дело. Мы всегда будем помнить верных сынов Отечества и хранить память о них в наших сердцах. Родные и близкие солдат и офицеров, погибших в боях за Родину, должны знать, что страна не забывает своих защитников. А новые поколения молодых граждан России могут гордиться ратными подвигами своих предшественников». Он выразил искренние соболезнования матерям, женам, членам семей безвременно ушедших воинов России.

НАША СПРАВКА:

3 сентября - особенный день в истории современной России. Он связан с событиями, которые всколыхнули весь мир. Ужасающее преступление было совершено 15 лет назад в первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане. Тогда бандиты захватили в заложники 1127 человек. Это преступление унесло жизни 334 человек, в том числе 186 детей. 72 ребенка и 69 взрослых стали инвалидами; 17 детей остались круглыми сиротами. Терроризм – политика, основанная на насилии, запугивании, устрашении. За этим зловещим словом стоят тысячи человеческих жизней ни в чем не повинных, и, как правило, беззащитных людей.