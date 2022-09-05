В Татищевском районе открылась детская модельная библиотека

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В церемонии открытия приняли участие: министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин, глава Татищевского муниципального района Павел Сурков, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская, директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. Пушкина Наталия Абрамова.Благодаря национальному проекту «Культура» и средствам местного бюджета в р.п. Татищево появилась Центральная детская модельная библиотека. В здании отремонтирована кровля и фасад, проведена газификация, реконструированы все внутренние помещения, обустроен центральный вход, санитарная зона и гардероб. Полностью заменены системы отопления, водоснабжения и электропроводки, во всех помещениях проведён монтаж подвесных потолков, стены выровнены, оштукатурены и покрашены, установлены жалюзи на окнах, уложена напольная плитка и линолеум. Смонтирована система видеонаблюдения и пожарной сигнализации, приобретено мультимедийное оборудование, оргтехника.Библиотека оснащена высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пользователям предоставлен доступ к мобильной библиотеке ЛитРес и НЭБ. Фонд библиотеки пополнился новыми книжными изданиями в количестве 1390 экземпляров литературы, и периодическими изданиями в количестве 39 наименований газет и журналов.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подарила новые книги для детской библиотеки.- С помощью национального проекта «Культура» государство оказывает важную и существенную поддержку учреждениям культуры. Мы видим, как благодаря реализации нацпроекта, здание библиотеки преобразилось, стало местом, предназначенным для саморазвития, творчества и образования. Фасад библиотеки, который украшают обложки детских книг, задает позитивный настрой и обещает множество интересных открытий, которые ожидают ребят за этими стенами, - поделилась Наталия Юрьевна.Пространство детской модельной библиотеки поделено на несколько зон. Имеется зона лекций и кинопоказов. Она предназначена для массовой работы с любой аудиторией, просмотра мультфильмов и кинофильмов, проведения диспутов и лекций. В этой зоне планируется работа библиотечного телеклуба «Кадр».В зоне для детей от 0 до 11 лет планируется работа клуба «Школа Мальвины» в соответствии с программой «Нескучные уроки». Также будет функционировать клуб-студия «Творческая мастерская», начнет работу клуб-студия игрового чтения «Читайка».Зона среднего и старшего абонемента несет информационную и образовательную функции. Предназначена для продуктивной работы пользователя с книгой, для индивидуальной работы, работы клубов и проведения мероприятий. Здесь будут проходить заседания клуба «Юный краевед».«Библиопродленка» даст возможность читателям библиотеки в комфортной обстановке с помощью библиотекаря воспользоваться необходимой литературой и Интернет - ресурсами для подготовки домашнего задания. В этой же зоне в рамках проекта «Встреча с писателем» планируется сотрудничество с Саратовским отделением Союза писателей России, организация встреч с писателями и поэтами нашего края. В проект будут вовлечены дети всех возрастов.Детская модельная библиотека будет осуществлять свою деятельность в рамках семейного проекта «Всей семьей в библиотеку». Проект разработан для привлечения родителей в библиотеку и повышения родительской компетенции, расширения знаний в области воспитания подрастающего поколения, знакомства с современной детской и юношеской литературой.После окончания знакомства с новой детской библиотекой состоялась встреча членов Союза писателей Саратовского отделения - Алены Молотилиной и Юлии Клюевой с юными читателями.