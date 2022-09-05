В Саратове праздничным салютом завершились I Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом".

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Саратовская область стала первой по итогам Игр. 2-е место в общекомандном зачете заняла Ленинградская область, 3-е место - Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего в Играх в 11 видах спорта приняли участие команды из 19 регионов.Высокую организацию Игр отметил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев: «Саратов стал первым городом, который принял Игры, а это всегда почетно и ответственно. Организаторам удалось успешно объединить деловую и спортивную часть программы. Именно так поступают умные города и регионы, которые хотят быть первыми».