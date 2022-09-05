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SuperJob: жителей Саратова раздражает рост цен на продукты, услуги ЖКХ и бытовую химию

Новости


Каждого второго жителя Саратова раздражает рост цен на продукты питания. На втором месте сегодня — услуги ЖКХ, а в декабре прошлого года был бензин. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Саратова.

По сравнению с декабрем 2021 года жителей Саратова стал чаще раздражать рост цен на услуги коммунальщиков (15 и 11% соответственно), товары для дома и бытовую химию (11 и 6%), лекарства (78и 5%) и бытовую технику (сегодня 3%, в прошлом году — менее 1%).

Критиковать стоимость топлива и ГСМ стали 5% респондентов сегодня. Эту ситуацию объясняют данные Росстата: за первое полугодие 2022 года прирост цен на бензин составил всего 0,39%, дизельного топлива — 1,71%. Даже если цены не растут — все равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание. Чего не скажешь про цены на продукты: судя по цифрам официальной статистики, они выросли на 12,54%, и эта динамика раздражает каждого второго жителя Саратова.

Женщины чаще раздражаются из-за роста цен на продукты, товары для дома, лекарства и проезд в общественном транспорте. Мужчины — из-за подорожания ГСМ и бытовой техники.