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Участники I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» возложили цветы в Парке Победы

Новости


3 сентября организаторы и участники I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» посетили Парк Победы на Соколовой горе. Об этом сообщает телеграм-канал "Время Саратовское Z".

Обширную экскурсию для них провел директор музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук. Гости возложили цветы к вечному огню и осмотрели мемориальный комплекс "Журавли".

В день солидарности в борьбе с терроризмом участники Игр почтили память саратовцев, отдавших жизни за защиту мирного населения Донбасса, и возложили цветы к монументу землякам, погибшим в локальных войнах.

Завершилась экскурсия посещением национальной деревни народов Саратовской области и осмотром русского подворья.