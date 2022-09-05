Участники I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» возложили цветы в Парке Победы
3 сентября организаторы и участники I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» посетили Парк Победы на Соколовой горе. Об этом сообщает телеграм-канал "Время Саратовское Z".
Обширную экскурсию для них провел директор музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук. Гости возложили цветы к вечному огню и осмотрели мемориальный комплекс "Журавли".
В день солидарности в борьбе с терроризмом участники Игр почтили память саратовцев, отдавших жизни за защиту мирного населения Донбасса, и возложили цветы к монументу землякам, погибшим в локальных войнах.
Завершилась экскурсия посещением национальной деревни народов Саратовской области и осмотром русского подворья.