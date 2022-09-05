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Роман Бусаргин: «По итогам года 68 товаров, которые ранее доставлялись из-за рубежа, будут замещены»

Новости


Сегодня врио Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин вместе с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым осмотрели выставку инвестиционных и производственных возможностей региона, представленную в рамках I-х Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» в историческом парке «Россия - Моя история».

На выставке были представлены градостроительные предприятия области, в том числе «Кронверк» и «Госжилстрой», активно участвующие в госпрограммах и в комплексном развитии территорий, а также промышленные предприятия: «Сигнал», «Завод керамического кирпича», «Алмаз», завод «Энергомашкомплект», «ПК Транспортные системы», «Облкоммунэнерго», завод им. Серго Орджоникидзе и фабрика «Мария». Также свою импортозамещающую продукцию продемонстрировала компания «Техно-сфера», участвующая в реализации федеральных программ «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Программы в рамках проекта «Умный город» представили «Сбербанк» (онлайн-платформа для автоматизации УК и ТСЖ Doma.ai), «Альфа Дом» и «Айра».

Роман Бусаргин, подведя итог осмотру выставки, отметил: «Мы тщательно готовились к проведению I-х Всероссийских игр. Выставка показывает, что у нас много точек соприкосновения с другими регионами и много продукции, связанной с газовой и нефтепромышленностью, которая на сегодняшний момент импортозамещается.

Важная задача – повышение заработной платы, средний показатель которой к концу года на предприятиях должен составить 45 тысяч рублей. Предприятия на это настроены. Экономика чувствует потребность в промышленных специалистах.

Самое главное в таких мероприятиях – это не торжественная часть, а деловая программа – сессии, заседания, поиск новых партнеров для Саратовской области, для наших промышленников и производств. Это симбиоз, необходимый для того, чтобы уйти от импортозависимости. По итогам года 68 товаров, которые ранее доставлялись из-за рубежа, будут замещены.

Большая честь для Саратова принимать I-е Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Наша область достойна такого яркого и интересного мероприятия».