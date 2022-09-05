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О конкурсе «Лучший вопрос для экономического диктанта» сообщил Фонд Юрия Лужкова

Новости
В России готовится к проведению образовательная акция – Всероссийский экономический диктант. Вольное экономическое общество России (ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов (МСЭ) – инициатор мероприятия, которое 11 октября пройдет на территории всей страны. Поддержку реализации проекта оказывает Фонд Юрия Лужкова и ведущие вузы России.

О конкурсе «Лучший вопрос для экономического диктанта» сообщил Фонд Юрия Лужкова

Также Фонд Юрия Лужкова и другие партнеры проекта объявили о запуске в ходе подготовки к диктанту конкурса «Лучший вопрос для экономического диктанта». Его участниками могут стать ученики 9-11 классов общеобразовательных школ и студенты высших учебных заведений. Самые интересные вопросы организаторы включат в состав заданий Экономического диктанта-2022, а их авторов наградят дипломами и призами. Специальный приз самому юному победителю конкурса приготовил Фонд Юрия Лужкова. Впервые такой конкурс прошел в 2021 году – ребята из самых разных регионов России и ближнего зарубежья прислали конкурсной комиссии несколько сот вопросов.

Сбор вопросов пройдет по 7 сентября, а итоги будут опубликованы 12 октября на сайте Всероссийского экономического диктанта. Также победители конкурса смогут отправиться на финал Всероссийского Фестиваля экономической науки, включенный в программу Московского академического экономического форума и намеченный на май следующего года.

Пробудить у людей интерес к актуальной экономической повестке и экономической науке в целом, помочь им понять необходимость экономических знаний для каждого человека в его обычной жизни – главная цель, с которой проводится Всероссийский экономический диктант. В этом году вопросы диктанта посвящены практическим задачам каждодневной экономической жизни россиян, а еще потребуют от участников знания экономической истории страны, современных экономических процессов и важных историко-экономических дат.