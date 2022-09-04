Центры «Мои Документы» региона оказывают услуги учащимся и их родителям
В центрах «Мои Документы» Саратовской области можно получить целый ряд услуг, необходимых для учащихся и их родителей. Например, оформить СНИЛС, ИНН, а дети, достигшие 14 лет, могут самостоятельно получить паспорт гражданина РФ.
Для получения ребенком в школе льготного питания родители могут оформить справку о нуждаемости в государственной социальной помощи членам малоимущих семей, которая дает на это право. Многодетным семьям доступна возможность подачи заявления на ежегодную выплату на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды, обуви.
Учащиеся в колледже или вузе, претендующие на получение государственной социальной стипендии, смогут оформить в центрах справку для её назначения.
Более подробную информацию по перечню документов или условиям предоставления услуг вы можете получить по телефону Единой справочной службы: 8 (8452) 65-39-69.