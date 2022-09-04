4 сентября 2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
22:41 | 03 сентября
Герман Греф назвал главные технологии и навыки будущего для молодежи
16:24 | 03 сентября
Центры «Мои Документы» региона оказывают услуги учащимся и их родителям
14:48 | 03 сентября
Сочинский хилинг-отель Green Flow Roza Khutor поможет быстро восстановиться после перелета
15:36 | 02 сентября
Саратовская область - первая в ПФО по темпам роста объема строительных работ
14:44 | 02 сентября
В Саратове в рамках I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» прошли панельные дискуссии по различным социально-экономическим вопросам
14:11 | 02 сентября
В Саратове начались I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом»
13:38 | 02 сентября
Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Роман Бусаргин приняли участие в церемонии посвящения в студенты первокурсников СГТУ имени Юрия Гагарина
12:35 | 02 сентября
Открыт прием работ на конкурс «Дом. Дерево. Дитя»
11:38 | 02 сентября
В жюри фестиваля «Саратовские страдания» работают ведущие кинематографисты России
10:45 | 02 сентября
Сегодня стартует проект "Большое чтение в Саратовской области"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Центры «Мои Документы» региона оказывают услуги учащимся и их родителям

Новости


В центрах «Мои Документы» Саратовской области можно получить целый ряд услуг, необходимых для учащихся и их родителей. Например, оформить СНИЛС, ИНН, а дети, достигшие 14 лет, могут самостоятельно получить паспорт гражданина РФ.

Для получения ребенком в школе льготного питания родители могут оформить справку о нуждаемости в государственной социальной помощи членам малоимущих семей, которая дает на это право. Многодетным семьям доступна возможность подачи заявления на ежегодную выплату на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды, обуви.

Учащиеся в колледже или вузе, претендующие на получение государственной социальной стипендии, смогут оформить в центрах справку для её назначения.

Более подробную информацию по перечню документов или условиям предоставления услуг вы можете получить по телефону Единой справочной службы: 8 (8452) 65-39-69.