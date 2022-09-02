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Саратовская область - первая в ПФО по темпам роста объема строительных работ

Новости


По итогам 7 месяцев 2022 года в Саратовской области на треть вырос объём строительных работ (138%), что позволило региону занять первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое место в России по темпам роста объема строительных работ. Объёмы строительства составили более 68 млрд. руб. Об этом на питч-сессии в рамках I-х Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом», - рассказал заместитель Председателя Правительства области Анатолий Строков.

Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании Президиума Госсовета, посвященном Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года отметил, что у строительного комплекса колоссальный потенциал как мощного локомотива развития и в целом России, и регионов. Необходимо его в полной мере реализовать.

Регион, как отметил Анатолий Строков, активно участвует в реализации национальных проектов и государственных программ РФ. Общий объем финансирования около 57 млрд. руб., что почти на 6,5 млрд. руб. больше по сравнению с 2021 годом (2021 год – 50,3 млрд. руб.). Ведется строительство 69 объектов, школ, поликлиник, коммунальных и дорожных объектов, из которых 51 будут введены в этом году.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» в Саратовской области в 2022 году ведется строительство 7 объектов капитального строительства с объемом финансирования 889,5 млн. руб., из которых 6 будут введены в этом году.
31 января 2022 года была введена в эксплуатацию детская поликлиника на 350 посещений в смену микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе Саратова, что позволило снизить социальную напряженность и решить вопрос оказания медицинских услуг.

В 2021 году область ввела 1,181 млн кв. метров жилья. В этом году планируется ввести 1,295 млн кв. метров жилья.
Минстрой области, как заметил Анатолий Строков, проработал вопрос по увеличению градостроительного потенциала на пять лет до 2026 года, в соответствии с которым основным механизмом является комплексное развитие незастроенных и застроенных территорий и завершение строительства проблемных домов вместе с «Фондом развития территорий» АО ДОМ. РФ. Данный механизм позволит дополнительно ввести к 2026 году 2,2 млн. кв. метров жилья.

В сентябре 2022 года Правительством области планируется принятие решения о комплексном развитии территорий бывшего аэропорта Саратов «Центральный», где на территории 220 га будет построено порядка 1 млн. кв. метров жилья и более 500 тыс. кв. метров зданий общественного назначения.

В новом микрорайоне «Аэропорт» 30 тысяч жителей получат новые общественные пространства, паркинги, стрит ритейл, а также всю необходимую социальную и инженерно-транспортную инфраструктуру.