В Саратове в рамках I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» прошли панельные дискуссии по различным социально-экономическим вопросам

просмотров: 180

В ходе презентации участники Road-show отметили, что на сегодняшний день, одной из самых перспективных отраслей социально-экономического развития Саратовской области с точки зрения инвестиционного потенциала является отрасль информационных технологий. Это не просто слова, ее потенциал подтверждается цифрами.На сегодняшний день в Саратовской области осуществляют деятельность более 90 крупных и средних предприятий, формирующих рынок ИТ-индустрии.По состоянию на 1 августа 2022 года 182 организации, осуществляющие деятельность в области ИТ на территории региона, входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России, что почти на 100 организаций больше, чем в прошлом году. В этом году аккредитацию прошли 85 организаций. Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки, что является важным фактором в сфере развития данной отрасли.По совокупному экспорту телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг в рейтинге субъектов РФ Саратовская область находится в 20-ке лидеров, а общее количество занятых в IT-сфере составляет 6,78 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в регионе в сфере ИТ составляет 83 тыс.руб, по данному показателю наша область занимает 5 место по ПФО.«Сегодня в Саратовской области есть все необходимые условия для реализации новых инновационных проектов и идей не только с точки зрения экономического развития и инфраструктуры, но и цифрового развития. Регион имеет высокие позиции по росту экспорта компьютерных услуг, объему производства программного обеспечения и экспорту компаний – производителей ПО.В области сформировано сообщество IT-специалистов, в то же время наблюдается увеличение потребности в высококвалифицированных кадрах, обладающих современными компетенциями в сфере ИТ». - отметил Старков Владимир и.о. министра цифрового развития и связи Саратовской области.