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В Саратове начались I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом»

Новости
В Саратове начались I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом»

В Саратове дан старт I-м Всероссийским играм «Умный город. Живи спортом». Они начались с деловой программы, в частности, с Road show.

Министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачёв рассказал: «В рамках Road show в историческом парке «Россия - Моя история» презентовали для федеральных гостей инвестиционные и производственные возможности Саратовской области, обозначили наши достижения.

Участникам программы продемонстрировали градостроительные предприятия области, в том числе ООО Специализированный Застройщик ГК «Кронверк» и ООО «Госжилстрой», активно участвующие в госпрограммах и в комплексном развитии территорий. Также на road show свои проекты, реализующие программы в рамках проекта «Умный город», представили ПАО «Сбербанк» и ООО «Альфа Дом».

Участники осмотрели продукцию одного из крупнейших производителей мебели региона - фабрику «Мария», реализующую мебель для всей страны и стран СНГ; российского разработчика и производителя приборов измерения давлений и приборов контроля - ЭПО «Сигнал». Производство стройматериалов представлено «Заводом керамического кирпича» (стройматериалы поступают практически во все регионы Поволжья, а также экспортируют в Казахстан).

На выставке также продемонстрировали свою продукцию НПП «Алмаз», завод «Энергомашкомплект», ООО «ПК Транспортные системы», АО «Облкоммунэнерго» и ПАО СЭЗ им. Серго Орджоникидзе. Также участники ознакомились с полюбившимся саратовцам проектом «Народный фитнес-парк».

В ходе деловой программы 2-4 сентября запланированы пленарное и панельные заседания, питч-сессии и экспертные гостиные.
Участие в I-х Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом» примут участие заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик; представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, общественных объединений и бизнеса, принимающих участие в реализации проекта «Умный город».