Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Роман Бусаргин приняли участие в церемонии посвящения в студенты первокурсников СГТУ имени Юрия Гагарина

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Вице-премьер совместно с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым и врио Губернатора области Романом Бусаргиным посетил саратовский аэроклуб им. Ю.А. Гагарина, где состоялась церемония посвящения в студенты первокурсников Саратовского государственного технического университета.Вице-премьер поздравил ребят с поступлением в вуз и отметил актуальность для российской экономики инженерно-технических специальностей.«Мы с вами являемся свидетелями зарождения новой уникальной традиции, которой, наверно, ни один вуз страны не может похвастаться. Вы сегодня совершаете, как когда-то Юрий Гагарин первый шаг в небо, свой первый шаг во взрослую жизнь. В этом году в СГТУ им. Гагарина - 1700 первокурсников. Вы среди тех, кто прошел сложный экзаменационный отбор - на некоторые специальности конкурс составил более 16 человек на место. Я с уверенностью могу сказать, что инженерно-технические специальности крайне востребованы государством. Люди этих профессий обеспечивают технологический суверенитет нашей страны, о важности которого неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Правительство уделяет сейчас особое внимание инженерному образованию. Увеличиваются бюджетные места в вузах, создаются передовые инженерные школы, налаживаются профессиональные связи с крупными технологическими компаниями. От вас во многом зависит, какой будет наша страна в условиях новых вызовов. Уверен, все вы после окончания вуза внесете непосредственный вклад в развитие новых технологий и производств, будете достойно представлять плеяду лучших инженерных кадров нашей страны», - сказал Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер поблагодарил педагогов вуза и добавил, что место посвящения выбрано не случайно. Именно здесь впервые в небо поднялся Юрий Гагарин - студент индустриального техникума, который сегодня является частью технического университета.«Его легендарная внутренняя энергия, целеустремленность и страсть к знаниям должны стать вашим ориентиром в учебе и дальнейшей карьере. Убежден, что вы будете беречь и развивать замечательные традиции, сложившиеся в вузе, реальными делами укрепляя его престиж. Меня лично с университетом связывает очень многое. Мои родители в нем учились, закончили его, я родился в общежитии этого университета. Поэтому у нас с вами будет родовая связь, мы будем друг другу помогать, а вы будете помогать нашей Родине становиться сильнее и лучше. В добрый путь, ребята. Поехали!», - добавил он.«Нашей стране сегодня очень нужны высококвалифицированные специалисты, особенно в технической и IT-сферах. Такие специалисты нарасхват. Например, по данным мониторинга трудоустройства Единой цифровой платформы «Работа в России» выпускниками IT направлений вузов Саратовской области стали более 3 тысяч человек, практически все они трудоустроены. Это хороший показатель качества образования. Но чем выше уровень специалиста, тем больше у него предложений по трудоустройству не только от российских, но и зарубежных компаний. Поэтому кроме образования важно создать условия, чтобы выпускникам вузов хотелось остаться здесь жить и работать – это уже задача органов власти. Я надеюсь, что ребята, поступившие в этом году в СГТУ им. Гагарина, получат хорошее образование и смогут реализовать свой потенциал в российских компаниях. Надеюсь, что студенты будут достойны имени великого человека, гражданина и первооткрывателя космоса Юрия Алексеевича Гагарина. В моей жизни с Юрием Алексеевичем тоже многое связано. В свое время я ещё в советское время вступал в пионеры в техникуме, где учился Юрий Алексеевич Гагарин и он носил его имя и, конечно, это событие запомнилось на всю жизнь. По долгу службы я много общался с его соратниками, коллегами, членами первого отряда космонавтов, теми людьми, которые с ними работали и, конечно, это также оставило незабываемые впечатление и память на всю жизнь. Это большая честь, но и большая ответственность нести имя студента вуза, который носит имя Юрия Алексеевича Гагарина», - сказал Игорь Комаров.«Завершились сложные экзамены. Впереди у вас новые знания, профессия, новая жизнь и новые друзья. Все только начинается. Саратовские вузы занимаются подготовкой востребованных специалистов для экономики. А главная особенность СГТУ, что здесь готовят специалистов – инженеров. Вас очень ждут наши предприятия. Поэтому почти все выпускники Политеха сразу же устраиваются по специальности», - сказал Роман Бусаргин.Как отметил Роман Бусаргин, благодаря содействию Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в 2021 году Саратовский аэроклуб получил возможность начать новую жизнь. В 2021-2022 годах на территории аэродрома «Дубки» была проведена реконструкция зданий, построены два новых ангара, создана парковая зона, детская площадка, построена дорога к ангарам.В настоящее время завершается строительство гостиницы на 35 мест, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы размерами 1200 на 30 метров. Это позволит выполнять полеты в течение всего календарного года, принимать как ультра-легкие воздушные суда, так и более крупные до 12,5 тонны.